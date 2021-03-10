Виставку собак у Харкові присвятять пам’яті Кернеса

Виставки собак у Харкові десять років поспіль проводились під патронатом Кернеса

Виставка собак планується на стадіоні «Піонер» або на стадіоні «Сонячний»

31 липня та 1 серпня у Харкові відбудеться виставка собак пам'яті мера Геннадія Кернеса.

Ідея проведення конкурсу належить осередку кінологічної спілки України «Сіріус».

«Ми проводили під патронатом Геннадія Адольфовича майже 10 років поспіль виставки під назвою «Кубок міського голови». Це кінологічна спілка України, міжнародні виставки собак, виставки краси», – розповіла Суспільному керівниця осередку Вікторія Піонова-Куценко.

Минулого року виставку не проводили через карантин, а цьогоріч, після смерті Геннадія Кернеса, вирішили провести Кубок пам'яті, розповіла Піонова-Куценко.

Нині організатори визначаються з місцем проведення виставки: її планують провести або на стадіоні «Піонер» на вулиці Динамівській, або на стадіоні «Сонячний» у П'ятихатках.

«Експерти у нас різні: і українські, і закордонні. Виставка теж проводитиметься під патронатом міста, ведуться зараз перемовини, і ми маємо надію, що так і буде», – сказала керівниця осередку кінологічної спілки.

До участі у виставці запрошують власників собак усіх порід.

Нагадаємо, обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

У лютому, через два місяці після смерті Кернеса, Харківська міськрада визнала, що він вже не мер.

Харківська мерія обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.

Також харків'яни подали петицію про присвоєння зоопарку імені Кернеса.