«Тут живе шкуродер»: на Одещині зоозахисники помстилися чоловікові за вбивство кота і розмалювали його будинок (відео)

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин

Під Одесою активісти прийшли розбиратися з чоловіком, який напередодні жорстоко замордував кота свого сусіда прямо у того на очах. Незабаром після візиту зоозахисників на приватному двоповерховому будинку пенсіонера з'явилися написи «тут живе шкуродер» та інші невтішні слова.

Про це повідомляє видання Vgorode.

Також в інтернеті з'явилося відео, як прикрасили паркан і фасад будинку чоловіка в Царському селі. Написи червоною фарбою кажуть: «ганьба», «урод», «тварина» тощо.

Інцидент із вбивством тварини стався днями. Власник кота на прізвисько Твіксік звернувся до правоохоронців з проханням вжити заходів до свого сусіда, який у нього на очах каменем вбив хвостатого улюбленця.

Як поінформували 9 березня в прес-службі поліції Одеської області, відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин.

Зауважимо, що сам чоловік запевняв, що не вбивав тварину. Однак камери відеоспостереження, встановлені біля будинків інших сусідів, зафіксували цей інцидент.

Нагадаємо, на Одещині зоозахисники підпалили шини біля будинку підозрюваного у вбивстві собаки