В Англії розгніваний фанат виставив команду «Сток Сіті» на продаж на eBay



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Після 23 турів Чемпіоншипа «Сток Сіті» займає передостаннє місце в турнірній таблиці, набравши 18 очок

В Англії один з уболівальників виставив на продаж футбольний клуб. Фанат «Сток Сіті» опублікував оголошення про продаж клубу на eBay.

При цьому уболівальник креативно поставився до опису лота.

«Перший командний склад. Стан: на запчастини або не працює. Не підходить для задач, для яких купується, ненадійне і непередбачуване. Багато футболістів нижче середнього рівня, ставлення сумнівне, працьовитість погана, не рекомендується використовувати в якості вигулу собак, так як не може утримати лідерство», - зазначено в описі.

На даний момент лот отримав 112 пропозицій, найбільша з яких склала €76,3 тис.

Після 23 турів Чемпіоншипа «Сток Сіті» займає передостаннє місце в турнірній таблиці, набравши 18 очок.

Джерело: Чемпионат.com