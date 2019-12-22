Малиновський допоміг «Аталанті» розгромити «Мілан» (відео)



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Руслан Малиновський Твіттер

Український півзахисник віддав результативну передачу

Півзахисник збірної України та італійської «Аталанти» Руслан Малиновський допоміг команді розгромити «Мілан» у матчі 17-го туру Серії A.

На 83-й хвилині поєдинку Малиновський зі своєї половини поля віддав м’яч на Луїса Муріелью, який встановив остаточний результат. «Аталанта» перемогла – 5:0.

Це перша поразка «Мілана» з різницею в п’ять м’ячів у Серії A з 1998 року. Востанне «червоно-чорні» так програвали «Ромі».



