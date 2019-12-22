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    Малиновський допоміг «Аталанті» розгромити «Мілан» (відео)

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    Руслан Малиновський - Малиновський допоміг «Аталанті» розгромити «Мілан» (відео)
    Руслан Малиновський
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    Український півзахисник віддав результативну передачу

    Півзахисник збірної України та італійської «Аталанти» Руслан Малиновський допоміг команді розгромити «Мілан» у матчі 17-го туру Серії A.

    На 83-й хвилині поєдинку Малиновський зі своєї половини поля віддав м’яч на Луїса Муріелью, який встановив остаточний результат. «Аталанта» перемогла – 5:0.

    Це перша поразка «Мілана» з різницею в п’ять м’ячів у Серії A з 1998 року. Востанне «червоно-чорні» так програвали «Ромі».

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