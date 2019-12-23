Колишній форвард «Динамо» знову забив у чемпіонаті Туреччини (відео)



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Артем Кравець Твіттер

Артем Кравець забив уже третій м’яч у чотирьох поєдинках

Колишній форвард київського «Динамо» та збірної України Артем Кравець забив за свій «Кайсеріспор» у домашньому матчі 16-го туру чемпіонату Туреччини проти «Істанбулспора».

Українець скоротив різницю в рахунку – 1:2. Втім це не врятувало господарів від підсумкової поразки – 1:4.

Кравець забив на 38-й хвилині, загалом відіграв весь поєдинок.

Це вже третій гол нашого футболіста в останніх чотирьох матчах. Загалом з початку сезону це вже п’ятий поєдинок для українця.

За «Кайсеріспор» 30-річний Кравець виступає з січня 2018 року.

За збірну України нападник зіграв 28 матчів, забив 8 м’ячів.