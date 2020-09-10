У світі диких тварин стало на 68% менше всього за 36 років



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За останні 36 років катастрофічно скоротилися популяції більш як 4392 видів ссавців, птахів, риб, рептилій і земноводних

Руйнування екосистем загрожує зникненням мільйона видів тварин, рослин і комах у найближчі десятиліття

Менш ніж за 40 років популяції диких тварин знизилися на 68%. Про це повідомляє CNN з посиланням на доповідь Всесвітнього фонду дикої природи.

Згідно з даними доповіді, за останні 36 років катастрофічно скоротилися популяції більш як 4392 видів ссавців, птахів, риб, рептилій і земноводних.

Дослідження фахівців за період з 1970 по 2016 рік показує, що в Латинській Америці і Карибському регіоні спостерігається 94-відсоткове скорочення популяцій. Найбільше страждають мешканці прісних водойм.

Ключовими факторами знищення фауни є розширення сільськогосподарського виробництва і надмірна експлуатація дикої природи.

Вчені попереджають, що через руйнування екосистем близько мільйона видів тварин, рослин і комах можуть повністю зникнути в найближчі десятиліття і століття.

Нагадаємо, що власників тварин, які не прибирають за ними на вулиці хочуть штрафувати.