Із села під Києвом втік кенгуру



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Кенгуру жив у звіринці в етнокомплексі Фото ілюстративне

Тварина може знаходитись у сусідніх населених пунктах

З території Етнографічного комплексу «Українське село», що знаходиться в селі Бузова Києво-Святошинського району, пропав кенгуру.

Про це повідомляє спільнота «Зоопатруль Київ» у Facebook.

Не виключено, що тварина знаходиться в районі населених пунктів Колонщина - Березівка - Миколаївка.

Усіх, хто бачив сліди кенгуру або знає його місце знаходження, просять зателефонувати за номером 0674658945.

У коментарях під дописом повідомляють, що кенгуру бачили в селі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району.

Нагадаємо, нещодавно з розплідника в селі Чубинське Бориспільського району втекла рись.