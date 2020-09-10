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    Із села під Києвом втік кенгуру

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    Кенгуру жив у звіринці в етнокомплексі - Із села під Києвом втік кенгуру
    Кенгуру жив у звіринці в етнокомплексі
    Фото ілюстративне

    Тварина може знаходитись у сусідніх населених пунктах

    З території Етнографічного комплексу «Українське село», що знаходиться в селі Бузова Києво-Святошинського району, пропав кенгуру.

    Про це повідомляє спільнота «Зоопатруль Київ» у Facebook.

    Не виключено, що тварина знаходиться в районі населених пунктів Колонщина - Березівка - Миколаївка.

    Усіх, хто бачив сліди кенгуру або знає його місце знаходження, просять зателефонувати за номером 0674658945.

    У коментарях під дописом повідомляють, що кенгуру бачили в селі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району.

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    Із села під Києвом втік кенгуру
    Із села під Києвом втік кенгуру

    Нагадаємо, нещодавно з розплідника в селі Чубинське Бориспільського району втекла рись.

    Київщина тварини село розшук
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