Із села під Києвом втік кенгуру
Кенгуру жив у звіринці в етнокомплексі
Фото ілюстративне
Тварина може знаходитись у сусідніх населених пунктах
З території Етнографічного комплексу «Українське село», що знаходиться в селі Бузова Києво-Святошинського району, пропав кенгуру.
Про це повідомляє спільнота «Зоопатруль Київ» у Facebook.
Не виключено, що тварина знаходиться в районі населених пунктів Колонщина - Березівка - Миколаївка.
Усіх, хто бачив сліди кенгуру або знає його місце знаходження, просять зателефонувати за номером 0674658945.
У коментарях під дописом повідомляють, що кенгуру бачили в селі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району.
Нагадаємо, нещодавно з розплідника в селі Чубинське Бориспільського району втекла рись.