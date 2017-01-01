Україна один зі світових лідерів за рівнем проявів агресії підлітків

Протягом шкільних років, певно, кожна людина хоч раз зіткнулася із проблемою дитячого насилля.

Причини бувають різні: щось не поділили, невдалий жарт чи просто хтось комусь не подобається, так і більш складні – як-то труднощі з батьками, насилля всередині сім’ї чи емоційне перенавантаження. Діти часто губляться у ситуації, не знають до кого звернутися і що робити. І часто вихід знаходять в одному – агресії.



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Цькування у школі

Протягом шкільних років, певно, кожна людина хоч раз зіткнулася із проблемою дитячого насилля.

Причини бувають різні: щось не поділили, невдалий жарт чи просто хтось комусь не подобається, так і більш складні – як-то труднощі з батьками, насилля всередині сім’ї чи емоційне перенавантаження.

Діти часто губляться у ситуації, не знають до кого звернутися і що робити. І часто вихід знаходять в одному – агресії.

Джерело: Магнолія ТВ