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    Україна один зі світових лідерів за рівнем проявів агресії підлітків

    Протягом шкільних років, певно, кожна людина хоч раз зіткнулася із проблемою дитячого насилля.
    Причини бувають різні: щось не поділили, невдалий жарт чи просто хтось комусь не подобається, так і більш складні – як-то труднощі з батьками, насилля всередині сім’ї чи емоційне перенавантаження. Діти часто губляться у ситуації, не знають до кого звернутися і що робити. І часто вихід знаходять в одному – агресії.
    • Сьогодні, 14:12
    • Розсилка
    Цькування у школі

    Протягом шкільних років, певно, кожна людина хоч раз зіткнулася із проблемою дитячого насилля.

    Причини бувають різні: щось не поділили, невдалий жарт чи просто хтось комусь не подобається, так і більш складні – як-то труднощі з батьками, насилля всередині сім’ї чи емоційне перенавантаження.

    Діти часто губляться у ситуації, не знають до кого звернутися і що робити. І часто вихід знаходять в одному – агресії.

    Джерело: Магнолія ТВ

    діти булінг
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