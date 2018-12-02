Українці в Мадриді вийшли на акцію проти агресії РФ
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Розсилка
Протестувальники тримали гасло «Росія — країна пірат»
Учасники протесту роздавали перехожим інформаційні листівки
Українська громада в Мадриді вийшла на центральну площу міста з протестом проти агресії РФ в Україні. Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook розмістила одна з учасниць мітингу-маніфестації Тетяна Шкаляк.
«Велика подяка мадридській поліції, що підтримала нас. Була спроба провокувати конфлікт від відморозка з числа «Подемос», що відкрито підтримують політику Кремля. Поліціянти відреагували миттєво. Дякуємо, Іспанія!», - зазначила Шкаляк.
Основними гаслами протестувальників були «Європо, прокинься. Україна — твій форпост» та «Росія — країна пірат».
Учасники протесту також роздавали перехожим інформаційні листівки.
Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.
Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.
У столиці Росії громадські активісти в суботу, 1 грудня, вийшли на антивоєнну акцію і провели пікети біля будівлі адміністрації президента РФ.
Джерело: Укрінформ