Українці в Мадриді вийшли на акцію проти агресії РФ



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Протестувальники тримали гасло «Росія — країна пірат»

Учасники протесту роздавали перехожим інформаційні листівки

Українська громада в Мадриді вийшла на центральну площу міста з протестом проти агресії РФ в Україні. Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook розмістила одна з учасниць мітингу-маніфестації Тетяна Шкаляк.

«Велика подяка мадридській поліції, що підтримала нас. Була спроба провокувати конфлікт від відморозка з числа «Подемос», що відкрито підтримують політику Кремля. Поліціянти відреагували миттєво. Дякуємо, Іспанія!», - зазначила Шкаляк.

Основними гаслами протестувальників були «Європо, прокинься. Україна — твій форпост» та «Росія — країна пірат».

Учасники протесту також роздавали перехожим інформаційні листівки.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

У столиці Росії громадські активісти в суботу, 1 грудня, вийшли на антивоєнну акцію і провели пікети біля будівлі адміністрації президента РФ.

Джерело: Укрінформ