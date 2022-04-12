Українські артилеристи показали, як нищать окупантів (відео)

Триває 48-й день повномасштабної війни Росії проти України

Генеральний штаб Збройних сил України продовжує звітувати про успіхи наших захисників.

Цього разу розповіли про звитяги українських артилеристів.

«Ось так артилерійські підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищують російських окупантів разом з їхньою бронетехнікою», − розповіли у Генштабі.

А на цьому відео наші «боги війни» знищили мінометну батарею окупантів. Можна побачити, що після першого влучання, загарбиники, що вижили, починають щодуху тікати зі своїх позицій:

Нагадаємо, військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, які ведуть бої у заблокованому Маріуполі, записали відеозвернення.

На відеозаписі один із бійців бригади подякував усім українцям за підтримку та віру. «На цій вірі ми протрималися так довго», – зазначив військовий.