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    Українські артилеристи показали, як нищать окупантів (відео)

    Артилерія залишається потужним аргументом у війні - Українські артилеристи показали, як нищать окупантів (відео)
    Артилерія залишається потужним аргументом у війні
    скріншот з відео

    Триває 48-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Генеральний штаб Збройних сил України продовжує звітувати про успіхи наших захисників.

    Цього разу розповіли про звитяги українських артилеристів.

    «Ось так артилерійські підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищують російських окупантів разом з їхньою бронетехнікою», − розповіли у Генштабі.

    А на цьому відео наші «боги війни» знищили мінометну батарею окупантів. Можна побачити, що після першого влучання, загарбиники, що вижили, починають щодуху тікати зі своїх позицій:

    Нагадаємо, військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, які ведуть бої у заблокованому Маріуполі, записали відеозвернення.

    На відеозаписі один із бійців бригади подякував усім українцям за підтримку та віру. «На цій вірі ми протрималися так довго», – зазначив військовий.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські артилеристи показали, як нищать окупантів (відео)