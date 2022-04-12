Є села, які залишилися майже без жителів – Зеленський

Президент України розповів про звірства росіян у зверненні до парламенту Литви

Сьогодні, 12 квітня президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту та народу Литви. Він подякував литовцям за допомогу та підтримку, а також розповів про звірства росіян в Україні.

«Ви були серед перших, хто прийшов на допомогу Україні. Ви залишаєтеся серед тих, хто дбає про мир і безпеку Європи найбільше», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що розпочата Росією повномасштабна війна проти України ставить перед Європою стратегічне питання: чи живі ще цінності, покладені в основу об'єднання народів Європи після Другої світової війни, чи вони вже відіграли свою роль та можуть стати частиною історичної спадщини.

Глава держави зауважив, що поки спільної для європейців відповіді немає. Але саме від цього залежить майбутнє Європи.

Зеленський наголосив, що у звільнених від російських окупантів районах України продовжується робота з розслідування воєнних злочинів, скоєних державою-агресоркою.

«Ми майже щоденно знаходимо нові масові поховання вбитих, збираються свідчення. Тисячі вбивств, сотні випадків катувань, трупи людей досі знаходять у каналізаційних люках і підвалах, зв'язані й понівечені тіла», – розповів глава держави.

«Є села, які були достатньо великими, однак тепер залишилися майже без жителів. Щонайменше сотні дітей залишилися сиротами. Зафіксували сотні випадків зґвалтувань, зокрема неповнолітніх дівчат, малих дітей і навіть немовляти. «Про це просто страшно говорити, але це правда», – сказав політик.

Перед виступом українського лідера перед парламентом Литви хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих у війні, яку веде проти українців Росія.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністерка Литовської Республіки Інгріда Шимоніте 11 квітня відвідали звільнене смт Бородянка в Київській області.

Як повідомлялося, перша країна ЄС повністю відмовилась від російського газу. Литва перша країна ЄС серед тих, які отримували газ від «Газпрому» і стала незалежною від постачання газу з Росії.

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