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    Вибухи та ракетні обстріли. Рашисти планують теракти в Росії: дані розвідки

    Останніми днями російська влада дедалі активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії - Вибухи та ракетні обстріли. Рашисти планують теракти в Росії: дані розвідки
    Останніми днями російська влада дедалі активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії
    фото з відкритих джерел

    Провальне виконання плану з мобілізації в Росії змушує путінський режим пускати в дію брудні сценарії

    Ворог планує теракти на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії, повідомили в Головному управлінні розвідки.

    Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Білгород чи одному з міст Криму. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов.

    Він переконаний: провальне виконання плану з мобілізації в Росії змушує путінський режим пускати в дію брудні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство і ще більше його консолідувати проти українців: «Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках чи ракетні обстріли, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України та добровольчі батальйони, щоб створити емоційну картину «звірств українських націоналістів». Цілком можливо, що ці теракти подаватимуться як помста українців за Бучу і Краматорськ і як виправдання жорстокості проти українського мирного населення», підкреслив начальник ГУР.

    «Останніми днями російська влада дедалі активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії. У Білгородській і Курській областях активно риються окопи, нагнітається паніка щодо уявного наступу українських добровольчих батальйонів і диверсійних груп», – додав Буданов.

    На його думку, дуже символічно, що правління Путіна почалося з гебешних терактів проти російських багатоквартирних будинків, які стали підставою для знищення Чечні. А тепер, схоже, воно закінчується тими ж методами.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Вибухи та ракетні обстріли. Рашисти планують теракти в Росії: дані розвідки