Хіматака в Маріуполі. Командир «Азова» розповів про стан постраждалих

Серед постраждалих цивільних найгірший стан – у літньої жінки

Постраждалі цивільні та військові особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження в місті Маріуполь знаходяться у відносно задовільному стані. Про це повідомив командир полку «Азов» майор Національної гвардії Денис Прокопенко.

«Окупанти використали проти цивільних та військових Маріуполя хімічну речовину невідомого походження. Епіцентр дії речовини був віддалений від місця перебування людей, тож це посприяло мінімальному контакту з речовиною і, можливо врятувало їм життя. Але є наслідки. Зараз неможливо провести аналіз і з’ясувати, якою речовиною було отруєно людей, адже перебуваємо у повній блокаді. А епіцентр ураження обстрілюється росіянами. У тому числі з метою знищення доказів свого злочину», – заявив він.

На відео – військовослужбовець, що перебуває в помірному стані. Двоє інших – під постійним наглядом лікарів. Серед постраждалих цивільних найгірший стан – у літньої жінки.

Основна симптоматика постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області ротоглотки, слизових ділянок очей.

Наразі відомо, що ворогом було застосовано отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії. Втім через перебування в повній блокаді їх токсикологічний аналіз неможливий. В той же час, основним завданням є спостереження за станом особового складу та можливими наслідками від отруєння.

Нагадаємо, 11 квітня рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину. До слова, у МЗС Великої Британії заявили, що будь-яке використання хімзброї буде ескалацією. Відтак уже розпочата перевірка інформації щодо застосування токсичної речовини проти українських захисників у Маріуполі.

Раніше повідомлялося, що окупанти погрожують застосувати в Маріуполі хімічну зброю. Представники окупаційної адміністрації «ДНР» обіцяли застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на «Азовсталі». Згодом президент відреагував на погрози окупантів щодо хіматаки.