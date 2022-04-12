Маріупольські морпіхи записали важливе відеозвернення (відео)

Морпіхи 36-ї бригади продовжують тримати оборону Маріуполі, але їм не підвозять боєприпаси і продовольство

36-а бригада морської піхоти продовжує тримати оборону Маріуполя

Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, які ведуть бої у заблокованому Маріуполі, записали відеозвернення. Запис виклала на своїй Facebook-сторінці кореспондентка «1+1» Наталя Нагорна.

На відеозаписі один із бійців бригади подякував усім українцям за підтримку та віру. «На цій вірі ми протрималися так довго», – зазначив військовий.

Разом з тим, морпіх заявив, що через блокування Маріуполя до їхнього підрозділу не було жодного підвезення боєприпасів та продовольства.

Попри все, воїни 36-ї окремої бригади морської піхоти продовжують тримати оборону в оточеному місті.

Нагадаємо, учора звернувся до українців та світу інший український підрозділ, який захищає Маріуполь – полк «Азов».

Заступник командира полку «Азов» капітан Святослав Паламар заявив, що азовці продовжують тримати оборону міста – і закликав українців вийти на вулиці своїх міст, аби допомогти українській владі бути почутою у світі.