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    Маріупольські морпіхи записали важливе відеозвернення (відео)

    Морпіхи 36-ї бригади продовжують тримати оборону Маріуполі, але їм не підвозять боєприпаси і продовольство - Маріупольські морпіхи записали важливе відеозвернення (відео)
    Морпіхи 36-ї бригади продовжують тримати оборону Маріуполі, але їм не підвозять боєприпаси і продовольство
    фото: скріншот

    36-а бригада морської піхоти продовжує тримати оборону Маріуполя

    Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, які ведуть бої у заблокованому Маріуполі, записали відеозвернення. Запис виклала на своїй Facebook-сторінці кореспондентка «1+1» Наталя Нагорна.

    На відеозаписі один із бійців бригади подякував усім українцям за підтримку та віру. «На цій вірі ми протрималися так довго», – зазначив військовий.

    Разом з тим, морпіх заявив, що через блокування Маріуполя до їхнього підрозділу не було жодного підвезення боєприпасів та продовольства.

    Попри все, воїни 36-ї окремої бригади морської піхоти продовжують тримати оборону в оточеному місті.

    Нагадаємо, учора звернувся до українців та світу інший український підрозділ, який захищає Маріуполь – полк «Азов».

    Заступник командира полку «Азов» капітан Святослав Паламар заявив, що азовці продовжують тримати оборону міста – і закликав українців вийти на вулиці своїх міст, аби допомогти українській владі бути почутою у світі.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Маріупольські морпіхи записали важливе відеозвернення (відео)