Українські воїни знищили ворожий Т-72 з рекордної відстані (відео)

Триває 57-й день повномасштабної війни Росії проти України

Штурмова група 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищила російський танк Т-72 із українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна».

На відео видно, як ворожий танк задом виїжджає із капоніра в лісопосадці, розвертається й починає рух вздовж насаджень, відкриваючи для наших бійців корму з відсіком двигуна. Після пострілу зі «Стугни» ракета стрімко наближається до танка і влучає в нього. Вибух, полум’я, дим – танк знищений.

«З моменту пострілу до ураження танка минула 21 секунда. Ракета з ПТРК «Стугна» летить зі швидкістю 200 – 220 метрів за секунду, отже, ворожий танк знаходився на відстані близько 4,5 кілометра. При цьому він не стояв на місці, а рухався, однак це не завадило оператору ПТРК влучити в нього», – розповіли у бригаді.

За словами бійців, на такі далекі відстані не працює ні шведсько-британський протитанковий комплекс NLAW (він найбільш ефективний на малих відстанях, до 600 метрів), ні американський Javelin (який ефективний до 2,5 кілометрів). А наша «Стугна» знищила танк, що рухався, за 4,5 кілометра від неї.

ПТРК «Стугна-П» розроблений київським конструкторським бюро «Луч». Калібр ракети 130 мм, максимальна дальність вогню – 5000 м. Комплекс є напівавтоматичним із лазерною системою наведення. Оператор може керувати «Стугною» дистанційно з укриття за 50 метрів від ПТРК.

Штурмовики 128 бригади неодноразово використовували в боях «Стугну», яка продемонструвала надзвичайну ефективність у знищенні російської бойової броньованої техніки.

Нагадаємо, армія рашистів продовжує стягувати резерви для наступу на Донбас. Зокрема, зафіксовано сотні одиниць військової техніки недалеко від кордону з Україною в Бєлгородській області.