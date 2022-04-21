Заборонена ОПЗЖ змінила назву та «ожила» в Раді

Групу очолив колишній керівник фракції ОПЗЖ Юрій Бойко

Народні депутати від фракції «Опозиційна платформа – За життя», чию діяльність призупинила РНБО, створили свою депутатську групу. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Facebook.

«У Раді створили депутаться групу «Платформа за життя та мир». З минулої назви прибрали одне слово і одне додали: вони перестали бути опозиційними і стали за мир», – проінформував нардеп.

Гончаренко додав, що головою групи став Юрій Бойко. До складу «Платформи за життя та мир» ввійшли нардепи Волошин, Загородній, Кальцев, Колтунович, Льовочкін, Макаренко, Мамоян, Папієв, Пузанов, Суркіс, Шуфрич, Борт, Дунаєв, Іоффе, Качний, Ларін, Льовочкіна, Мамка, Німченко, Пономарьов, Скорик, Чорний, Королевська, Солод.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 березня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші.

Державне бюро розслідувань викрило помічників народних депутатів від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» у сприянні країні-агресорці – Росії.

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