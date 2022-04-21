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    Події в Україні

    Росія продовжує стягувати техніку на Донбас: супутникові знімки

    Росія продовжує стягувати техніку на Донбас: супутникові знімки
    фото: ua.news

    Сотні одиниць військової техніки недалеко від кордону з Україною в Бєлгородській області

    Армія рашистів продовжує стягувати резерви для наступу на Донбас. Зокрема, зафіксовано сотні одиниць військової техніки недалеко від кордону з Україною в Бєлгородській області. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

    «На знімках зроблених вчора, 20 квітня, видно сотні одиниць бойової техніки в районі селища Солоти Валуйського району Бєлгородської області», – зазначив він.

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    Росія продовжує стягувати техніку на Донбас: супутникові знімки
    Росія продовжує стягувати техніку на Донбас: супутникові знімки

    Як повідомлялося, наступ російських окупантів на Донбас може тривати кілька місяців. Про це свідчить тривале нарощування сил російськими військовими. Такі дані опублікувало видання The Independent із посиланням на британську та американську розвідки. Тим часом, протягом доби українські військові відбили 10 атак ворога на Донбасі.

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    Теги: росія окупанти війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Росія продовжує стягувати техніку на Донбас: супутникові знімки