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    Українські військові знищили російський літак Су-34 (відео)

    Військові продовжують знищувати літаки окупантів Су-34 - Українські військові знищили російський літак Су-34 (відео)
    Військові продовжують знищувати літаки окупантів Су-34
    фото з відкритих джерел

    Літак окупантів ЗСУ ліквідували у Харківській області

    У четвер, 21 квітня, бійці ЗСУ ліквідували ще один ворожий літак на Харківщині. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

    За його словами, російський винищувач знищили в районі міста Ізюм, де зараз тривають бої з окупантами.

    Крім того, відео, на яке потрапив момент падіння літака, опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

    Він показав, як падає на землю підбитий російський винищувач. Також на кадрах видно. як розкриваються у небі поодинокі парашути.

    Додамо, що ворожий літак було збито з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». У коментарі «Українській правді» бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» додали. що літак упав на окуповану територію.

    Нагадаємо, кілька днів тому українські військові знищили літак і чотири безпілотники окупантів.

    Авіація Повітряних сил продовжує виконувати завдання з охорони повітряного простору та завдання вогневих уражень по російських військах.


    Теги: ЗСУ війна літак військові Харківщина Олег Синєгубов
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    Українські військові знищили російський літак Су-34 (відео)