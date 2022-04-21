Українські військові знищили російський літак Су-34 (відео)

Літак окупантів ЗСУ ліквідували у Харківській області

У четвер, 21 квітня, бійці ЗСУ ліквідували ще один ворожий літак на Харківщині. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, російський винищувач знищили в районі міста Ізюм, де зараз тривають бої з окупантами.

Крім того, відео, на яке потрапив момент падіння літака, опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

Він показав, як падає на землю підбитий російський винищувач. Також на кадрах видно. як розкриваються у небі поодинокі парашути.

Додамо, що ворожий літак було збито з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». У коментарі «Українській правді» бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» додали. що літак упав на окуповану територію.

Нагадаємо, кілька днів тому українські військові знищили літак і чотири безпілотники окупантів.

Авіація Повітряних сил продовжує виконувати завдання з охорони повітряного простору та завдання вогневих уражень по російських військах.



