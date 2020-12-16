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    Узбережжя австралійського міста Голд-Кост накрила морська піна рудого кольору (відео)

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    Узбережжя австралійського міста Голд-Кост накрила морська піна рудого кольору (відео)

    Унікальне явище виникло через період сильних дощів і вітряну погоду, а також в умовах низького атмосферного тиску

    На одному з пляжів в Австралії сталося унікальне природне явище. 

    На розміщеному в мережі відео видно, що узбережжя в штаті Квінсленд завалене густою морською піною рудого кольору. Зазначається, що запис був зроблений на пляжі Керрамбін в південній частині однойменного передмістя Голд-Коста.

    Як інформує портал News.com, подібне явище виникло через період сильних дощів і вітряну погоду, а також в умовах низького атмосферного тиску. В результаті великі ділянки густонаселених територій виявилися затоплені, а більшість пляжів району покриті піною.

    Місцева влада очікує погіршення погодних умов і радить жителям дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки.

    Теги: Австралія пляжі
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