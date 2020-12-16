Узбережжя австралійського міста Голд-Кост накрила морська піна рудого кольору (відео)

Унікальне явище виникло через період сильних дощів і вітряну погоду, а також в умовах низького атмосферного тиску

На одному з пляжів в Австралії сталося унікальне природне явище.

На розміщеному в мережі відео видно, що узбережжя в штаті Квінсленд завалене густою морською піною рудого кольору. Зазначається, що запис був зроблений на пляжі Керрамбін в південній частині однойменного передмістя Голд-Коста.

Як інформує портал News.com, подібне явище виникло через період сильних дощів і вітряну погоду, а також в умовах низького атмосферного тиску. В результаті великі ділянки густонаселених територій виявилися затоплені, а більшість пляжів району покриті піною.

Місцева влада очікує погіршення погодних умов і радить жителям дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки.