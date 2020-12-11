Австралія зупинила розробку власної вакцини від коронавірусу

Вакцина Університету Квінсленду більше не буде розглядатися як частина плану з вакцинації Австралії

Тепер Австралія планує провести додаткові 20 млн доз вакцини компанії AstraZeneca і 11 млн доз вакцин Novavax

Влада Австралії прийняла рішення про зупинку виробництва вакцини від коронавірусу Covid-19, розробленої Університетом Квінсленда (UQ) і виробником вакцин CSL. Про це оголосив прем'єр-міністр Скотт Моррісон, повідомляє The New Daily в п'ятницю, 11 грудня.

«Вакцина Університету Квінсленду не зможе працювати. Грунтуючись на наукових рекомендаціях, вона більше не буде розглядатися як частина плану з вакцинації Австралії», – сказав він.

Розробники вакцини, своєю чергою, пояснили, що на першій фазі випробування препарату, в якій взяли участь 216 осіб, було виявлено, що, попри відсутність серйозних побічних ефектів, що склалися після вакцинації випробовуваних антитіл заважають діагностиці ВІЛ і призводять до хибнопозитивних результатів деяких тестів на ВІЛ.

З огляду на отримані результати, CSL заявила, що спільно з австралійським урядом прийняла рішення припинити випробування вакцини на другому і третьому етапах. При цьому австралійська вакцина ще може бути доопрацьована, але на це може знадобитися ще рік.

Поки ж Австралія планує провести додаткові 20 млн доз вакцини, розробленої англо-шведською компанією AstraZeneca, на додаток до 33,8 млн. Уряд також має намір забезпечити додаткові 11 млн доз вакцин Novavax – до 51 млн.

Нагадаємо, що санітарна служба рекомендувала схвалити у США вакцину Pfizer і BioNTech.