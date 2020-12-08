Маленький герой. В Австралії після масштабних пожеж знайшли крихітного тасманського посума

Виявлення на острові Кенгуру біля узбережжя Австралії крихітної тваринки дає надію на відновлення популяції

Біля узбережжя Австралії вперше після серії моторошних пожеж знайшли малого тасманійського опосума або кускуса. Тваринку знайшли на острові Кенгуру. Про це повідомляє The Guardian.

Тасманійські кускуси вважаються одними з найменших опосумів у світі, і фахівці з охорони природи вважали, що страшні пожежі в Австралії минулого року, поставили під сумнів виживання популяції.

У грудні 2019 – січні 2020 року пожежі охопили майже половину території острова площею у 440,5 га. І тільки зараз, через рік, фахівцям з охорони природи організації Land for Wildlife вдалося знайти на заході острова малого тасманійського опосума.

«Це перший задокументований доказ того, що опосуми змогли пережити катастрофу, – ділиться радістю еколог Пет Годженс. – Пожежі знищили близько 88% ареалу їхнього проживання, і ми навіть уявити поки не можемо, як це позначиться на популяції».

Малий тасманійський опосум, що важить менше ніж 10 грамів, мешкає на островах Тасманія і Кенгуру та іноді зустрічається на території материкової Австралії.

Крихітний тасманський кускус/ Фото: Kangaroo Island Land for Wildlife

З огляду на розмір тварини та обмежений ареал проживання, воно залишається маловивченим видом. Для того, щоб зберегти популяцію на острові Кенгуру, доведеться докласти чимало зусиль, адже, втративши природний ареал проживання, ці крихітні створіння залишилися дуже уразливими перед хижаками, зокрема – перед безпритульними кішками, які сьогодні становлять основну загрозу для опосумів.

Нагадаємо, що в Австралії через лісові пожежі згоріла половина острова зі спадщини ЮНЕСКО, мешканців евакуюють.

Під час минулого сезону лісових пожеж, так званого «Чорного літа», острів Фрейзер був одним з найбільш постраждалих. Лісові пожежі у вересні 2019 та березні 2020 року були найбільш катастрофічними за всю історію спостережень. Вогонь тоді призвів до масової загибелі представників місцевої фауни та знищив ліси.