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    Австралія будує в Німеччину «водневий міст»

    нова енергія
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    <p>Міністр освіти і досліджень Німеччини Аня Карлічек</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Австралія будує в Німеччину «водневий міст»

    Міністр освіти і досліджень Німеччини Аня Карлічек

     

    Фото: elektrovesti.net

    У новий проект вже інвестовано 1,7 мільйона євро

    Консорціум дослідних і промислових підприємств Австралії та Німеччини приступив до здійснення дворічного проекту HySupply, мета якого - вивчення найбільш оптимальних ланцюжків поставок зеленого водню в Європу, - повідомляють Elektrovesti

    Дві країни хочуть використовувати, з одного боку, колосальні сонячні ресурси Австралії, а з іншого - технічні ноу-хау Німеччини в області електролізу. Німецька сторона вже інвестувала в проект більше 1,7 мільйона євро. 

    «За допомогою водню ми можемо упакувати енергію австралійського сонця в танкери і доставити її до Німеччини. Тепер треба зрозуміти, як це можна зробити в великих масштабах і на великі відстані», - сказала міністр освіти і досліджень Німеччини Аня Карлічек. 

    Проект HySupply, який міністр назвала Wasserstoffbrücke - що означає «Водневий міст», очолив Університет Нового Південного Уельсу.
    Теги: міністр Австралія міст університет водень
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