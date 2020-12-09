Австралія будує в Німеччину «водневий міст»

У новий проект вже інвестовано 1,7 мільйона євро

Консорціум дослідних і промислових підприємств Австралії та Німеччини приступив до здійснення дворічного проекту HySupply, мета якого - вивчення найбільш оптимальних ланцюжків поставок зеленого водню в Європу, - повідомляють Elektrovesti.

Дві країни хочуть використовувати, з одного боку, колосальні сонячні ресурси Австралії, а з іншого - технічні ноу-хау Німеччини в області електролізу. Німецька сторона вже інвестувала в проект більше 1,7 мільйона євро.

«За допомогою водню ми можемо упакувати енергію австралійського сонця в танкери і доставити її до Німеччини. Тепер треба зрозуміти, як це можна зробити в великих масштабах і на великі відстані», - сказала міністр освіти і досліджень Німеччини Аня Карлічек.

Проект HySupply, який міністр назвала Wasserstoffbrücke - що означає «Водневий міст», очолив Університет Нового Південного Уельсу.