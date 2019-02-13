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    В Африці в об'єктив камери вперше за 100 років потрапив чорний леопард

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    В Африці в об'єктив камери вперше за 100 років потрапив чорний леопард

    Таких диких кішок люди зазвичай називають чорними пантерами, але насправді вони не є самостійний вид, а відносяться до леопарда або ягуари

    У Кенії за допомогою спеціальної камери вдалося сфотографувати вкрай рідкісну тварину - чорного леопарда. Такі кадри зробив 35-річний британець Уїлл Беррард-Лукас.

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    В Африці в об'єктив камери вперше за 100 років потрапив чорний леопард
    В Африці в об'єктив камери вперше за 100 років потрапив чорний леопард
    В Африці в об'єктив камери вперше за 100 років потрапив чорний леопард
    В Африці в об'єктив камери вперше за 100 років потрапив чорний леопард
    В Африці в об'єктив камери вперше за 100 років потрапив чорний леопард
    В Африці в об'єктив камери вперше за 100 років потрапив чорний леопард

    Варто відзначити і те, що в минулий раз подібний представник сімейства котячих був сфотографований в Африці більше 100 років тому.

    Таких диких кішок люди зазвичай називають чорними пантерами, але насправді вони не є самостійний вид, а відносяться до леопарда або ягуари.

    Джерело: trinixy.ru

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