У Нігерії після виступу президента загинули 14 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Передвиборчий мітинг президента проходив у вівторок на стадіоні в місті Порт-Харкорт

У Нігерії у вівторок після виступу президента країни Мохаммаду Бухарі сталася тиснява, в результаті якої загинуло щонайменше 14 осіб.

Про це заявив представник клінічної лікарні Університету Порт-Харкорта, повідомляє AFP.

«У результаті інциденту загинуло щонайменше 14 осіб», - йдеться в повідомленні.

Крім того у відділенні невідкладної допомоги знаходяться ще люди, тому медики не можуть назвати точну цифру постраждалих, а кількість загиблих також може в будь-яку хвилину зрости.

Передвиборчий мітинг президента проходив у вівторок на стадіоні в місті Порт-Харкорт. Тиснява почалася відразу після того, як лідер залишив арену.