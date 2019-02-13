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    У Нігерії після виступу президента загинули 14 осіб

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    У Нігерії після виступу президента загинули 14 осіб

    Передвиборчий мітинг президента проходив у вівторок на стадіоні в місті Порт-Харкорт

    У Нігерії у вівторок після виступу президента країни Мохаммаду Бухарі сталася тиснява, в результаті якої загинуло щонайменше 14 осіб.

    Про це заявив представник клінічної лікарні Університету Порт-Харкорта, повідомляє AFP.

    «У результаті інциденту загинуло щонайменше 14 осіб», - йдеться в повідомленні.

    Крім того у відділенні невідкладної допомоги знаходяться ще люди, тому медики не можуть назвати точну цифру постраждалих, а кількість загиблих також може в будь-яку хвилину зрости.

    Передвиборчий мітинг президента проходив у вівторок на стадіоні в місті Порт-Харкорт. Тиснява почалася відразу після того, як лідер залишив арену.

    Люди, які стояли позаду, тиснули на тих, які були попереду, через що деякі втрачали рівновагу і падали під ноги натовпу.

    В суботу, 16 лютого, в Нігерії пройдуть загальні вибори. Президент Бухарі балотуватиметься на другий термін, його головним суперником є колишній віце-президент країни Атіку Абубакар.

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