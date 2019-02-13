Повідомлення курця марихуани про тигра у покинутому будинку поліція прийняла за галюцинацію



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Наразі тигр перебуває в одному з притулків штату Техас Фото: twitter.com/JanelKHOU

Поліція штату Техас згодом все ж приїхали на виклик і дійсно виявили у гаражі великого тигра

Житель штату Техас зайшов до покинутого будинку, аби покурити марихуану і неочікувано для себе побачив там тигра. Тварина перебувала в клітці - більше в домі нікого не було. Поруч із кліткою чоловік знайшов кілька пакунків з м'ясом. Він не помітив жодних ознак того, що в будинку жили люди.

У поліції міста Х'юстон розповіли, що коли чоловік зателефонував їм і розповів про знайденого тигра, вони йому не повірили і подумали, що в нього галюцинації від вживання наркотиків, передає ВВС.

Та згодом вони все ж приїхали на виклик і дійсно виявили у гаражі великого тигра.

Right now we’re outside of @BARCHouston waiting for the tiger to be transported to an undisclosed animal sanctuary which will hopefully be the tiger’s forever home. They’re not telling us exactly where it’s heading because of the ongoing investigation. #khou11 #htownrush pic.twitter.com/MO9KIqBZoc — Janel Forte (@JanelKHOU) 12 февраля 2019 г.

У розмові з журналістами місцевих ЗМІ правоохоронці розповіли, що наразі проводять розслідування і намагаються з'ясувати обставини того, як тигр потрапив до покинутого будинку.

За їхніми словами, «занепокоєний громадянин», який подзвонив у поліцію, не проживав у будинку, а лише намагався знайти тихе місце, аби покурити марихуану.

«Ми розпитали його, намагаючись зрозуміти: чи він перебуває під дією наркотиків, чи він дійсно побачив тигра», - каже представник поліцейського департаменту Х'юстона Джейсон Альдерете.

Попри те, що тигр поводив себе спокійно, працівникам служби з порятунку тварин довелося застосувати транквілізатори, аби витягти тварину з клітки і перевезти в інше місце.

Наразі тигр перебуває в одному з притулків штату Техас.

Тигри мешкають на території Південної і Південно-Східної Азії, а також на Далекому Сході Росії. Вони перебувають під загрозою зникнення. За оцінками Всесвітнього фонду захисту дикої природи, у світі лишилося близько чотирьох тисяч тигрів.