Повідомлення курця марихуани про тигра у покинутому будинку поліція прийняла за галюцинацію

Житель штату Техас зайшов до покинутого будинку, аби покурити марихуану і неочікувано для себе побачив там тигра. Тварина перебувала в клітці - більше в домі нікого не було. Поруч із кліткою чоловік знайшов кілька пакунків з м'ясом. Він не помітив жодних ознак того, що в будинку жили люди.

У поліції міста Х'юстон розповіли, що коли чоловік зателефонував їм і розповів про знайденого тигра, вони йому не повірили і подумали, що в нього галюцинації від вживання наркотиків, передає ВВС.

Та згодом вони все ж приїхали на виклик і дійсно виявили у гаражі великого тигра.

