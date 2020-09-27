В Іспанії завод затопило червоним вином: відео
Тисячі літрів вина вилилися на землю
В іспанській провінції Альбасете 50 тисяч літрів вина вилилися на виноробні Vitivinos.
Про це повідомило Radio Albacete.
Інцидент стався в невеликому селищі Вільямалеа. В одній з величезних бочок сталося механічне пошкодження, з неї почало виливатися вино. Співробітники виноробні не змогли врятувати продукцію і лише знімали, як вино виливається на землю.
Зазначається, що цей рік став особливо важким для місцевих виноробів: крім епідемії коронавірусу, через якого в Вільямалеа був на деякий час знову введений карантин, довелося через спеку завчасно почати збір винограду. А тиждень тому через проливні дощі збір довелося на кілька днів перервати.
SUCESOS Reventón de un depósito de vino de unos 50.000 litros en Bodegas VITIVINOS, de Villamalea pic.twitter.com/lU5pIzZAjU— Radio Albacete (@RadioAlbacete) September 25, 2020
Раніше схожий інцидент стався в Італії. У місті Фонтанелле стався вибух цистерни з білим ігристим вином просекко. Тоді вилилося 30 тисяч алкогольного напою.