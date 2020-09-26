До послаблення карантину в Україні ще не готові 22 області та столиця



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Готовими виявились всього дві області: Кіровоградська та Херсонська

Готовими виявились всього дві області: Кіровоградська та Херсонська

Станом на 26 вересня ситуація із поширенням Covid-19 не дозволяє послаблювати карантин у 22 регіонах України та у місті Києві. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найвищий показник захворюваності: у Тернопільській області – 406,0 людей на 100 тис. населення (+) та у Чернівецькій області – 212,7 (+).

Готовими виявились всього дві області: Кіровоградська – 19,1 (+) та Херсонська – 39,5 (+).

Як повідомлялося, у столиці за минулу добу виявили ще 447 хворих на коронавірус. 42 з них – діти. Захворіли: 230 жінок віком від 18 до 89 років, 175 чоловіків віком від 19 до 96 років, 21 дівчинка від 1 до 16 років та 21 хлопчик від 4 років до 16. Захворіли, зокрема, 14 медиків.

Коронавірус в Україні

Всього 195504

Хворіють 104728

Одужали 86873

Померли 3903

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3833 людей. Це на 268 випадків більше, ніж днем раніше (3565).

Одужали за минулу добу – 1740 осіб (днем раніше – 1675), померли – 76 осіб (70).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 195504 людини, одужали 86873 особи, летальних випадків – 3903.