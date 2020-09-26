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    Здоров'я

    До послаблення карантину в Україні ще не готові 22 області та столиця

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    <p>Готовими виявились всього дві області: Кіровоградська та Херсонська</p> - До послаблення карантину в Україні ще не готові 22 області та столиця

    Готовими виявились всього дві області: Кіровоградська та Херсонська

    Готовими виявились всього дві області: Кіровоградська та Херсонська

    Станом на 26 вересня ситуація із поширенням Covid-19 не дозволяє послаблювати карантин у 22 регіонах України та у місті Києві. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

    Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

    Серед них найвищий показник захворюваності: у Тернопільській області – 406,0 людей на 100 тис. населення (+) та у Чернівецькій області – 212,7 (+).

    Готовими виявились всього дві області: Кіровоградська – 19,1 (+) та Херсонська – 39,5 (+).

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    Як повідомлялося, у столиці за минулу добу виявили ще 447 хворих на коронавірус. 42 з них – діти. Захворіли: 230 жінок віком від 18 до 89 років, 175 чоловіків віком від 19 до 96 років, 21 дівчинка від 1 до 16 років та 21 хлопчик від 4 років до 16. Захворіли, зокрема, 14 медиків.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      195504
    • Хворіють
      104728
    • Одужали
      86873
    • Померли
      3903

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3833 людей. Це на 268 випадків більше, ніж днем раніше (3565). 

    Одужали за минулу добу – 1740 осіб (днем раніше – 1675), померли – 76 осіб (70).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 195504 людини, одужали 86873 особи, летальних випадків – 3903.

    Київ карантин населення коронавірус
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