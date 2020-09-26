Це не олігархи. У «Голосі» розказали про «хлопців та дівчат», які дають гроші на виборчу кампанію



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Керівниця штабу «Голосу» та заступниця голови партії Інна Совсун

Глава штабу запевняє, що «Голос» не бере грошей в олігархів

Керівниця штабу «Голосу» та заступниця голови партії Інна Совсун розповіла в інтерв’ю «Главкому», які ресурси використовує політична сила під час кампанії на місцевих виборах.

За словами Совсун, останні пів року було важко через пандемію, яка змінила плани та режим роботи партії.

«Ми ж нова партія, що створювалась з нуля, тож нам треба було промалювати управлінську структуру партії, процедури, визначити, як у нас приймаються рішення, хто за що відповідальний і так далі. І, звичайно, раптовий карантин змінив наш режим роботи. Інші перепони теж є об’єктивними, і ми про них відверто кажемо: розбудова партії – це не дешево. Особливо якщо не брати грошей у олігархів, як ми. Ми зараз фандрейзимо на місцях: йдемо до бізнесменів чи до звичайних громадян і кажемо їм: хлопці і дівчата, якщо ви зараз нам дасте гроші, то в результаті ми отримаємо стільки-то депутатів у міській раді», – зазначає Совсун.

Крім того, керівниця штабу прокоментувала залежність наявності фінансових можливостей у кандидата і з його висуванням. «Це було б неправильно і недемократично, бо у багатьох людей, які є фаховими класними спеціалістами, немає ресурсів. Наприклад, якщо це – викладач в університеті. Ти не можеш очікувати, що в таких людей будуть гроші, але тобі потрібна їхня експертиза. У нас ніколи не було принципу, щоб ми розподіляли місця в залежності від наявності грошей в кандидатів, хоча деякі партії це практикують», – зазначає Совсун.

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