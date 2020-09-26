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    У світі

    Владу Мадрида закликають до жорсткішого карантину

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    До 45 зон Мадриду не дозволено в&rsquo;їзд та виїзд - Владу Мадрида закликають до жорсткішого карантину
    До 45 зон Мадриду не дозволено в’їзд та виїзд

    На столичний регіон Іспанії припадає близько третини усіх заражень в країні

    Міністерство охорони здоров’я Іспанії вважає, що в епідемічній ситуації, яка склалася у Мадриді, нинішніх карантинних обмежень вже недостатньо.

    Про це 26 вересня заявив міністр охорони здоров’я Сальвадор Ілла, повідомляє El Pais.

    «Зараз є серйозний ризик і для мешканців Мадриду, і для прилеглих регіонів… Я повторюю заклик переглянути заходи – ми повинні дослухатися до науки і відсторонитися від політики», – заявив Ілла, звертаючись до влади столичного регіону. 

    Напередодні міністр охорони здоров’я Мадриду оголосив, що напів-локдаун, запроваджений у 37 зонах столичного регіону, розширять на ще вісім. 

    Відтак вже до 45 зон Мадриду не дозволено в’їзд та виїзд, окрім як з поважних причин – для поїздок на роботу чи навчання, лікування, догляду за близькими чи інших важливих питань. 

    Водночас МОЗ Іспанії вважає, що такі обмеження слід розширити вже на всю столицю і всі райони, де за останні 14 днів кількість нових заражень на 100 000 населення більша, ніж 500 випадків. Це більша частина регіону, де проживає 4,7 млн осіб – 71% населення Мадриду. 

    Влада Мадриду натомість, обрала такою позначкою 1000 випадків на 100 000 населення. 

    На столичний регіон припадає близько третини усіх заражень в країні. 

    На 25 вересня, порівняно з 24 вересня, кількість зареєстрованих в Іспанії випадків коронавірусу зросла на понад 12 200.

    Нагадаємо, у світі станом на 06:15 ранку, 26 вересня кількість хворих на Covid-19 становить 32769106 осіб. При цьому 24178421 особа одужала, 993540 пацієнтів померли. Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях. Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (7244184). Кількість померлих – 208440. На другому місці Індія – 5903932 інфікованих (93410 осіб померли). На третьому місті Бразилія із 4692579 хворими (140709 смертей від Covid-19).

    Іспанія карантин влада коронавірус
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