Ядерний тероризм Росії і дивна поведінка МАГАТЕ

Європа та світ, схоже не усвідомили рівень небезпеки, в якому вони опинились

Ми хочемо щоб місія МАГАТЕ прибула до України й побувала на ядерних об'єктах, передусім, на ЗАЕС та в Чорнобилі. Але погляньте на сайт МАГАТЕ і вам усе стане зрозуміло. У них «конфлікт в Україні», а не, хоча б, російсько-український конфлікт. Я вже не кажу про те, що в офіційній російськомовній версії сайту вживається російський наратив «на Украине».

А якщо почитаєте заяву Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі (аргентинець) до Ради Керуючих, то побачите, що Росія там згадується лише один раз і лише в контексті наслідків для неї самої. Але НІ СЛОВА, що вона і є причина можливих страхітливих наслідків: «Воєнні дії на об’єктах атомної енергетики України спричинили безпрецедентну небезпеку ядерної аварії, загрожуючи життям людей, які проживають в Україні та сусідніх країнах, у тому числі в Росії».

А у вчорашній заяві щодо становища в Україні Гроссі висловився наступним чином: «Генеральний директор підтвердив свою готовність поїхати на Чорнобильську АЕС, щоб забезпечити зобов'язання щодо надійності та безпеки всіх атомних електростанцій України з боку сторін конфлікту в країні».

У заяві від 4 березня він зазначив: «Я дуже стурбований ситуацією на Запорізькій АЕС і тим, що там сталося вночі. Постріли снарядами в районі атомної електростанції порушують фундаментальний принцип, згідно з яким фізична цілісність ядерних об’єктів повинна постійно підтримуватися та безпечна».

Як бачите, жодного слова про того, хто зробив постріли і спричинив небезпеку.

З березня Генеральний директор закликав негайно припинити застосування сили в Енергодарі і закликав військові сили, які там діють, утримуватися від насильства поблизу атомної електростанції.

Приклади «рівновіддаленості» МАГАТЕ й далі можна наводити. Але доволі складно з таким підходом погоджуватися. Чи звертають на це увагу МАГАТЕ українські відомства: МЗС України, Міністерство енергетики України, Державна інспекція ядерного регулювання України? Якось дивно звучить у першій заяві МАГАТЕ від 24 лютого посилання на інформацію з України щодо «невідомих збройних сил»:

«... Україна повідомила МАГАТЕ, що «невідомі збройні сили» взяли під контроль усі об’єкти Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС», які розташовані в зоні відчуження» (Regarding the situation at the Chornobyl Nuclear Power Plant, Ukraine has informed the IAEA that «unidentified armed forces» have taken control of all facilities of the State Specialized Enterprise Chornobyl NPP, located within the Exclusion Zone).

Цікаво, хто в наших відомствах після офіційної заяви кремлівського фюрера про початок «специальной операции» і ракетних ударів по Україні сумнівався в походженні «невідомих збройних сил»? Чи це «редагування» чиновниками МАГАТЕ офіційного повідомлення з Києва?

Думаю, що наше посольство у Відні мало би навести лад в системі координат МАГАТЕ через 12 днів відкритої російської збройної агресії проти України.

Джерело: блог Михайла Гончара

