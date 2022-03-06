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    Маріуполь готується до евакуації та чекає на гуманітарний вантаж

    До Маріуполя прямує гуманітарний вантаж з Дніпра та Запоріжжя - Маріуполь готується до евакуації та чекає на гуманітарний вантаж
    До Маріуполя прямує гуманітарний вантаж з Дніпра та Запоріжжя

    19 фур везуть 380 тонн вантажу для Маріуполя: воду, муку, крупи, медикаменти

    У неділю, 6 березня, з 12:00 в Маріуполі починається евакуація мирного населення. До 21:00 буде встановлено режим тиші. Про це інформує голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    «Гуманітарний «зелений» коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Портівське – Мангуш (в об’їзд Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя. Евакуація населення буде здійснюватися з трьох точок муніципальними автобусами: СК «Іллічівець» (пр. Нахімова, 53); Драмтеатр (Театральна площа, 1); Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193)», – повідомляє Кириленко.

    Він нагадує: «Пересуватися по маршруту коридору можна на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). В голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста. Прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте транспорт максимально!».

    Також до Маріуполя прямує гуманітарний вантаж з Дніпра та Запоріжжя. Про це в офіційному Телеграм-каналі пише заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

    «19 фур везуть 380 тонн вантажу: воду, муку, крупи, медикаменти. Також у вантажі ковдри, матраци, подушки», – зазначає він.

    Теги: Запоріжжя Маріуполь Павло Кириленко
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    Маріуполь готується до евакуації та чекає на гуманітарний вантаж