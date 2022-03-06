Маріуполь готується до евакуації та чекає на гуманітарний вантаж

До Маріуполя прямує гуманітарний вантаж з Дніпра та Запоріжжя

19 фур везуть 380 тонн вантажу для Маріуполя: воду, муку, крупи, медикаменти

У неділю, 6 березня, з 12:00 в Маріуполі починається евакуація мирного населення. До 21:00 буде встановлено режим тиші. Про це інформує голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Гуманітарний «зелений» коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Портівське – Мангуш (в об’їзд Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя. Евакуація населення буде здійснюватися з трьох точок муніципальними автобусами: СК «Іллічівець» (пр. Нахімова, 53); Драмтеатр (Театральна площа, 1); Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193)», – повідомляє Кириленко.

Він нагадує: «Пересуватися по маршруту коридору можна на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). В голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста. Прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте транспорт максимально!».

Також до Маріуполя прямує гуманітарний вантаж з Дніпра та Запоріжжя. Про це в офіційному Телеграм-каналі пише заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«19 фур везуть 380 тонн вантажу: воду, муку, крупи, медикаменти. Також у вантажі ковдри, матраци, подушки», – зазначає він.