Зеленський назвав нові українські міста-Герої (відео)
Глава держави відзначив неймовірну мужність оборонців наших міст
Володимир Зеленський опублікував нове звернення до українців. Президент відзначив спеціальними званнями міста України.
Містами-героями стануть Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель та Волноваха. Вони гідно протистоять російській війні.
«Наші герої, наші міста-герої, я вирішив відзначити спеціальним званням. Як це вже було, коли перемогли іншу навалу, але схожу. Інше вторгнення. Але не менш жорстоке вторгнення», – зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, президент Франції поговорив з Зеленським та Путіним.