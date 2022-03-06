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    Події в Україні

    Зеленський назвав нові українські міста-Герої (відео)

    На 11 день війни президент традиційно звернувся до українців - Зеленський назвав нові українські міста-Герої (відео)
    На 11 день війни президент традиційно звернувся до українців
    фото: Офіс президента

    Глава держави відзначив неймовірну мужність оборонців наших міст

    Володимир Зеленський опублікував нове звернення до українців. Президент відзначив спеціальними званнями міста України.

    Містами-героями стануть Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель та Волноваха. Вони гідно протистоять російській війні.

    «Наші герої, наші міста-герої, я вирішив відзначити спеціальним званням. Як це вже було, коли перемогли іншу навалу, але схожу. Інше вторгнення. Але не менш жорстоке вторгнення», – зазначив Володимир Зеленський.

    Нагадаємо, президент Франції поговорив з Зеленським та Путіним.

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    Теги: Харків Маріуполь Володимир Зеленський Херсон Чернігів президент
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    Зеленський назвав нові українські міста-Герої (відео)