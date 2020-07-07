В Угорщині на фермерському полі з'явилося загадкове коло (відео)



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Загадкове коло на фермі Угорщини Кадр з відео

Діаметр загадкової фігури складає 25 метрів

На полі однієї з угорських ферм з'явилося коло діаметром 25 метрів. Дехто вважає це свідченням існування інопланетян, але господар ферми з цим не згоден. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Новина про появу загадкової геометричної фігури швидко розлетілася в окрузі і тепер багато бажаючих подивитися на загадкове коло приїжджають на ферму.

Господар ферми впевнений, що в появі кола немає ніякої містики або діяльності інопланетян, просто йому зіпсували частину врожаю.

Подивитись на загадкове коло тепер збирається чимало охочих

Джерело: ТСН