  1. Головна
  2. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    В Угорщині на фермерському полі з'явилося загадкове коло (відео)

    • Розсилка
    Загадкове коло на фермі Угорщини - В Угорщині на фермерському полі з'явилося загадкове коло (відео)
    Загадкове коло на фермі Угорщини
    Кадр з відео

    Діаметр загадкової фігури складає 25 метрів

    На полі однієї з угорських ферм з'явилося коло діаметром 25 метрів. Дехто вважає це свідченням існування інопланетян, але господар ферми з цим не згоден. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    Новина про появу загадкової геометричної фігури швидко розлетілася в окрузі і тепер багато бажаючих подивитися на загадкове коло приїжджають на ферму.

    Господар ферми впевнений, що в появі кола немає ніякої містики або діяльності інопланетян, просто йому зіпсували частину врожаю.

    Подивитись на загадкове коло тепер збирається чимало охочих

    Джерело: ТСН

    Угорщина фермерське господарство НЛО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ