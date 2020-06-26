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    Пливе із України: в Угорщині показали тонни сміття на річці Тиса

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    Тиса на хвилях повені принесла сотні кубів сміття в Угорщину - Пливе із України: в Угорщині показали тонни сміття на річці Тиса
    Тиса на хвилях повені принесла сотні кубів сміття в Угорщину

    Наразі в Угорщині активно працюють бригади з прибирання річок від сміття

    Поблизу угорського міста Вашарошнамень, неподалік від кордону з Україною, активно працюють бригади з прибирання річок від сміття. 

    Хвиля повені після великих дощів, окрім підвищення рівня води, принесла в Угорщину купу сміття з України та Румунії.

    Велика паводкова хвиля почалася у верхніх ділянках Тиси через дощову погоду. Зокрема у Вашарошнамені було зафіксовано 3-метровий підйом води у річці.

    У Тисабечі рівень води підвищився до 1,5 метрів.

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    Пливе із України: в Угорщині показали тонни сміття на річці Тиса
    Пливе із України: в Угорщині показали тонни сміття на річці Тиса
    Пливе із України: в Угорщині показали тонни сміття на річці Тиса
    Пливе із України: в Угорщині показали тонни сміття на річці Тиса
    Пливе із України: в Угорщині показали тонни сміття на річці Тиса

    Наразі в Угорщині активно працюють бригади з прибирання річок від сміття. Це переважно пластикові та інші відходи, а також шматки деревини.

    Раніше повідомлялося, що повінь на Івано-Франківщині зачепила 13 тис. будинків, але йдеться про різну ступінь руйнації.

    Нагадаємо, через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

    Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

    Джерело: Mukachevo.net

    Закарпаття сміття Угорщина Україна річка
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