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    Астероїд увійшов в атмосферу Землі над Токіо та вибухнув силою в 150 тонн тротилу (відео)

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    <span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span title="">Явище пояснюють</span> <span title="">астероїдом</span><span title="">,</span> <span title="">який</span> <span title="">увійшов</span> <span title="">в</span> <span title="">атмосферу&am - Астероїд увійшов в атмосферу Землі над Токіо та вибухнув силою в 150 тонн тротилу (відео)
    Явище пояснюють астероїдом, який увійшов в атмосферу&am

    Космічна порода могла мати діаметр близько 1,6 метра і масу в 1,8 тонн

    Нічне небо над Токіо освітив позаземний об'єкт. Яскравий НЛО у вигляді гігантської кулі увійшов в атмосферу Землі над Японією, з приголомшливим гуркотом пролетів над столицею, а потім вибухнув силою в 150 тонн тротилу, повідомляє Japan Times.

    Вогняні кулі - дуже рідкісне явище

    Зняті очевидцями і камерами спостереження ролики показують, як о 2:30 ночі за місцевим часом об'єкт з'явився в небі, летить неймовірно швидко і при цьому сяє зеленими і пурпуровими відтінками.

    Влада Японії вранці у п'ятницю, 3 липня, заспокоїла жителів, пояснивши подію астероїдом, який увійшов в атмосферу Землі, нагрівся до дуже високих температур, перетворившись в болід, а поблизу поверхні вибухнув. Це підтвердила Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, інфразвукові станції моніторингу якої зафіксували космічний уламок. За оцінками IMO, космічна порода могла мати діаметр близько 1,6 метра і масу в 1,8 тонн.

    Вогняні кулі - звичайне, хоча і дуже рідкісне явище. Ще рідше вони досягають поверхні так близько, щоб вибухнути оглушливим гуркотом.

    Нагадаємо, тиждень тому у Польщі зняли «краще за 40 років» фото НЛО. А ще у травні, після того, як Пентагон опублікував відеозаписи з нібито НЛО, японці почали підготовку до зустрічі з ним.

    Джерело: Japan times

    Японія земля НЛО астероїд
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