Угорщина залишить кордони закритими для третіх країн, окрім Сербії



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Сербія, єдиний південний сусід Угорщини, який знаходиться за межами ЄС, є домом для великої етнічної угорської меншини - Орбан

Орбан заявив, що не може підтримати рішення більшості країн ЄС в інтересах охорони здоров'я угорського народу

Угорщина залишить закритими кордони для країн, що не входять до Євросоюзу, за винятком Сербії. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Reuters.

«Поки ми не можемо підтримати прохання ЄС... тому що це суперечило б інтересам охорони здоров'я угорського народу. Виняток буде зроблено лише для жителів Сербії», - сказав Орбан.

За словами угорського очільника уряду, Сербія, єдиний південний сусід Угорщини, який знаходиться за межами ЄС, є домом для великої етнічної угорської меншини.

Орбан поінформував, що Угорщина відновить «гуманітарний коридор», який був створений на піку першої хвилі пандемії в Європі, для людей, які прямуватимуть транзитом в інші країни.

«Будь-хто, хто подорожує через Угорщину, повинен буде використовувати цей (коридор). Їм не дозволять зійти з цього шляху, і ми будемо тримати суворий прикордонний контроль», - сказав голова уряду.

Станом на середу, 1 липня, Угорщина повідомила про 4157 випадків захворювання коронавірусом, 586 людей померли.

Зазначається, що 27 країн Євросоюзу у вівторок, 30 червня, більшістю голосів схвалили відпочинок або ділові поїздки з 14 країн за межами своїх кордонів в рамках кроку, спрямованого на підтримку туристичної індустрії Євросоюзу.

До списку «безпечних» увійшли Австралія, Алжир, Грузія, Канада, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, Чорногорія і Японія.

Італія раніше також заявила про відмову від виконання рішення ЄС. Країна збереже карантинні обмеження для всіх країн, які не входять до Шенгенської зони.

До відома, у світі станом на ранок 2 липня 2020 року інфіковано 10 664 433 особи. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 515 646, одужали 5 451 472 людини. У трійку антилідерів країн з найбільшою кількістю заражених Covid-19 входять США, Бразилія і Росія.

Нагадаємо, ВООЗ повідомила про те, що всього у світі розробляється 141 прототип вакцини від коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 45887

Хворіють 24649

Одужали 20053

Померли 1185

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В Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж учора (664). Одужали – 505 (вчора 433), загалом за час пандемії вилікувались 20 053 осіб. Померли за добу 12 – (вчора 14), загалом летальних випадків – 1 185.