  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Угорщина залишить кордони закритими для третіх країн, окрім Сербії

    • Розсилка
    <span>Сербія, єдиний південний сусід Угорщини, який знаходиться за межами ЄС, є домом для великої етнічної угорської меншини - Орбан</span> - Угорщина залишить кордони закритими для третіх країн, окрім Сербії
    Сербія, єдиний південний сусід Угорщини, який знаходиться за межами ЄС, є домом для великої етнічної угорської меншини - Орбан

    Орбан заявив, що не може підтримати рішення більшості країн ЄС в інтересах охорони здоров'я угорського народу

    Угорщина залишить закритими кордони для країн, що не входять до Євросоюзу, за винятком Сербії. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Reuters.

    «Поки ми не можемо підтримати прохання ЄС... тому що це суперечило б інтересам охорони здоров'я угорського народу. Виняток буде зроблено лише для жителів Сербії», - сказав Орбан.

    За словами угорського очільника уряду, Сербія, єдиний південний сусід Угорщини, який знаходиться за межами ЄС, є домом для великої етнічної угорської меншини.

    Орбан поінформував, що Угорщина відновить «гуманітарний коридор», який був створений на піку першої хвилі пандемії в Європі, для людей, які прямуватимуть транзитом в інші країни.

    «Будь-хто, хто подорожує через Угорщину, повинен буде використовувати цей (коридор). Їм не дозволять зійти з цього шляху, і ми будемо тримати суворий прикордонний контроль», - сказав голова уряду.

    Станом на середу, 1 липня, Угорщина повідомила про 4157 випадків захворювання коронавірусом, 586 людей померли.

    Зазначається, що 27 країн Євросоюзу у вівторок, 30 червня, більшістю голосів схвалили відпочинок або ділові поїздки з 14 країн за межами своїх кордонів в рамках кроку, спрямованого на підтримку туристичної індустрії Євросоюзу.

    До списку «безпечних» увійшли Австралія, Алжир, Грузія, Канада, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, Чорногорія і Японія.

    Італія раніше також заявила про відмову від виконання рішення ЄС. Країна збереже карантинні обмеження для всіх країн, які не входять до Шенгенської зони.

    До відома, у світі станом на ранок 2 липня 2020 року інфіковано 10 664 433 особи. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 515 646, одужали 5 451 472 людини. У трійку антилідерів країн з найбільшою кількістю заражених Covid-19 входять США, Бразилія і Росія. 

    Нагадаємо, ВООЗ повідомила про те, що всього у світі розробляється 141 прототип вакцини від коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      45887
    • Хворіють
      24649
    • Одужали
      20053
    • Померли
      1185

    В Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж учора (664). Одужали – 505 (вчора 433), загалом за час пандемії вилікувались 20 053 осіб. Померли за добу 12 –  (вчора 14), загалом летальних випадків – 1 185. 

    ЄС Австралія Південна Корея Японія Канада Чорногорія Таїланд відпочинок Італія туризм Угорщина Грузія Сербія Віктор Орбан Нова Зеландія кордон Марокко Туніс коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ