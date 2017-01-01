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    Вантаж 200. Дорога додому з Донбасу

    Це історія тільки однієї матері, одного загиблого. Однак їх – тисячі
    Це нелегка історія про повернення вже мертвих військових з фронту, моргів і з окупованих територій в «місце остаточного поховання». Страх. Відчай. Біль рідних і страшна військова математика. За офіційними даними за 3 роки війни загинуло близько 3000 солдат, сотні залишаються безвісти зниклими. «Евакуація 200» –
    • Сьогодні, 14:08
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    Ілюстраційна світлина
    Фото: espreso.tv
    Ілюстраційна світлина

    Це історія тільки однієї матері, одного загиблого. Однак їх – тисячі

    Це нелегка історія про повернення вже мертвих військових з фронту, моргів і з окупованих територій в «місце остаточного поховання». Страх. Відчай. Біль рідних і страшна військова математика.

    За офіційними даними за 3 роки війни загинуло близько 3000 солдат, сотні залишаються безвісти зниклими. «Евакуація 200» – служба, про роботу якої не говорять голосно. Саме вони виконують цю страшну місію – повернення мертвих додому.

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    Загиблого добровольця Віктора Кореневського протягом 11-ти довгих місяців шукає матір. Вона стикається з шахрайством, здирництвом, довгими днями і ночами очікування. І більше не може жити в невідомості.

    Це історія тільки однієї матері, одного загиблого. Однак їх – тисячі. І служба «Евакуація-200» допомагає сім'ям знайти, ідентифікувати і повернути загиблих на Донбасі. Про нелегкий шлях додому.


    Джерело: Радіо Свобода

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