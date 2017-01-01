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    У Новолуганському відновили дитсадок після обстрілу

    Рятувальники також відремонтували 11 приватних будинків
    Відновлювальні роботи завершили рятувальники у дитячому садку в Новолуганському Донецької області, який минулого тижня потрапив під ворожий обстріл. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України. «Протягом 25 грудня у селі Новолуганське Бахмутського району, де 18 грудня о 18:08 стався обстріл, особовим складом ДСНС
    • Сьогодні, 09:39
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    Рятувальники також відремонтували 11 приватних будинків

    Відновлювальні роботи завершили рятувальники у дитячому садку в Новолуганському Донецької області, який минулого тижня потрапив під ворожий обстріл.

    Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

    «Протягом 25 грудня у селі Новолуганське Бахмутського району, де 18 грудня о 18:08 стався обстріл, особовим складом ДСНС завершено відновлювальні роботи будівлі дитячого садка та 11 приватних житлових будинків (відновлення елементів покрівлі, заскління вікон)», - йдеться у повідомленні.

    До відновлювальних робіт залучено п'ять одиниць техніки та 33 рятувальники.

    Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня, бойовики обстріляли Новолуганське з реактивних систем залпового вогню.

    Повідомлялося, що в результаті обстрілу бойовиками Новолуганського було пошкоджено близько 100 будівель. 

    Внаслідок знеструмлення котельні через обстріли селища Новолуганське 300 абонентів у цьому населеному пункті залишилися без тепла. Була проведена евакуація мирного населення. 

    19 грудня російсько-окупаційні угрупування застосували реактивні системи залпового вогню по жилих кварталах населеного пункту Зайцеве.

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