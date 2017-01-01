У Новолуганському відновили дитсадок після обстрілу
- Сьогодні, 09:39
-
Розсилка
Рятувальники також відремонтували 11 приватних будинків
Відновлювальні роботи завершили рятувальники у дитячому садку в Новолуганському Донецької області, який минулого тижня потрапив під ворожий обстріл.
Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
«Протягом 25 грудня у селі Новолуганське Бахмутського району, де 18 грудня о 18:08 стався обстріл, особовим складом ДСНС завершено відновлювальні роботи будівлі дитячого садка та 11 приватних житлових будинків (відновлення елементів покрівлі, заскління вікон)», - йдеться у повідомленні.
До відновлювальних робіт залучено п'ять одиниць техніки та 33 рятувальники.
Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня, бойовики обстріляли Новолуганське з реактивних систем залпового вогню.
Повідомлялося, що в результаті обстрілу бойовиками Новолуганського було пошкоджено близько 100 будівель.
Внаслідок знеструмлення котельні через обстріли селища Новолуганське 300 абонентів у цьому населеному пункті залишилися без тепла. Була проведена евакуація мирного населення.
19 грудня російсько-окупаційні угрупування застосували реактивні системи залпового вогню по жилих кварталах населеного пункту Зайцеве.