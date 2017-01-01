У Новолуганському відновили дитсадок після обстрілу

Рятувальники також відремонтували 11 приватних будинків

Відновлювальні роботи завершили рятувальники у дитячому садку в Новолуганському Донецької області, який минулого тижня потрапив під ворожий обстріл. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України. «Протягом 25 грудня у селі Новолуганське Бахмутського району, де 18 грудня о 18:08 стався обстріл, особовим складом ДСНС