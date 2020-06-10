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    Ветерани «Азову» записали відео й чекають Сивохо в суді

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    12 березня проведення&nbsp;так званої &laquo;платформи примирення&raquo; закінчилося скандалом - Ветерани «Азову» записали відео й чекають Сивохо в суді
    12 березня проведення так званої «платформи примирення» закінчилося скандалом

    12 березня ветерани-добровольці намагалися зупинити проведення так званої «платформи примирення»

    Представники партії «Національний корпус», ветерани російсько-української війни записали відео, анонсуючи засідання по справі, яку відкрили проти них після зриву презентації платформи ексрадника РНБО Сергія Сивохо.

    Засідання відбудеться 12 червня о 14:30 у Печерському райсуді Києва (вулиця Володимирська, 15).

    Нагадаємо, що 12 березня ветерани-добровольці намагалися зупинити проведення у Києві так званої «платформи примирення», ініційованої Сергієм Сивохо. Після цього їх затримали та відкрили проти них кримінальне провадження, в якому Сивохо проходить потерпілим.

    13 березня ветеранам Юрію Каплі й Сергію Тамаріну Печерський суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, а Олександру Демидову (позивний Волков) – цілодобовий домашній арешт.

    Згодом Демидова, відпустили на поруки народного депутата Михайла Бондаря.

    РНБО Національний корпус Сергій Сивохо
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