Ветерани «Азову» записали відео й чекають Сивохо в суді



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12 березня проведення так званої «платформи примирення» закінчилося скандалом

12 березня ветерани-добровольці намагалися зупинити проведення так званої «платформи примирення»

Представники партії «Національний корпус», ветерани російсько-української війни записали відео, анонсуючи засідання по справі, яку відкрили проти них після зриву презентації платформи ексрадника РНБО Сергія Сивохо.

Засідання відбудеться 12 червня о 14:30 у Печерському райсуді Києва (вулиця Володимирська, 15).

Нагадаємо, що 12 березня ветерани-добровольці намагалися зупинити проведення у Києві так званої «платформи примирення», ініційованої Сергієм Сивохо. Після цього їх затримали та відкрили проти них кримінальне провадження, в якому Сивохо проходить потерпілим.

13 березня ветеранам Юрію Каплі й Сергію Тамаріну Печерський суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, а Олександру Демидову (позивний Волков) – цілодобовий домашній арешт.

Згодом Демидова, відпустили на поруки народного депутата Михайла Бондаря.