Зеленський представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки



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Службу зовнішньої розвідки очолив Валерій Кондратюк Фото: Офіс президента

Президент вручив новопризначеному керівнику службове посвідчення

Президент Володимир Зеленський представив колективу Служби зовнішньої розвідки України новопризначеного голову – Валерія Кондратюка. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Відмінна професійна підготовка, високий рівень освіти, значний управлінський досвід, набутий за час роботи на керівних посадах у воєнній розвідці, органах безпеки, на дипломатичній службі та в інших державних органах, дозволяють Валерію Віталійовичу Кондратюку успішно виконувати весь спектр відповідальних завдань для нашої країни», – сказав Глава держави.

Президент вручив новопризначеному керівнику службове посвідчення.

Зазначається, що Зеленський висловив переконання, що під керівництвом Валерія Кондратюка Служба зовнішньої розвідки посилить свою спроможність захищати національні інтереси в умовах гібридної війни проти України.

Зі свого боку Кондратюк подякував президенту за довіру.

«Я розумію свою особисту відповідальність за виконання покладених на Службу зовнішньої розвідки завдань», – зазначив він.

Валерій Кондратюк наголосив, що пріоритетами в його діяльності на посаді голови СЗР є зміцнення агентурного апарату, покращення роботи інформаційно-аналітичних підрозділів, розвиток кібер- та технічної розвідки, вдосконалення матеріально-технічної бази, соціальний захист працівників служби та членів їхніх сімей.

Вказується, що на церемонії були присутні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

Відзначимо, у вересні 2019 року Зеленський звільнив Кондратюка з посади заступника глави Адміністрації президента. Його призначив ще п'ятий президент Петро Порошенко.

Кондратюк працював на дипломатичних посадах, був військовим аташе України в США, керував Управлінням центрального апарату СБУ.

У період з 2014 по липень 2016 року був начальником департаменту контррозвідки СБУ, з серпня 2016 по жовтень 2017 року очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони.