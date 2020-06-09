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    Зеленський представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки

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    <span>Службу зовнішньої розвідки очолив Валерій Кондратюк</span> - Зеленський представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки
    Службу зовнішньої розвідки очолив Валерій Кондратюк
    Фото: Офіс президента

    Президент вручив новопризначеному керівнику службове посвідчення

    Президент Володимир Зеленський представив колективу Служби зовнішньої розвідки України новопризначеного голову – Валерія Кондратюка. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «Відмінна професійна підготовка, високий рівень освіти, значний управлінський досвід, набутий за час роботи на керівних посадах у воєнній розвідці, органах безпеки, на дипломатичній службі та в інших державних органах, дозволяють Валерію Віталійовичу Кондратюку успішно виконувати весь спектр відповідальних завдань для нашої країни», – сказав Глава держави.

    Президент вручив новопризначеному керівнику службове посвідчення.

    Зазначається, що Зеленський висловив переконання, що під керівництвом Валерія Кондратюка Служба зовнішньої розвідки посилить свою спроможність захищати національні інтереси в умовах гібридної війни проти України.

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    Зеленський представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки
    Зеленський представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки

    Зі свого боку Кондратюк подякував президенту за довіру.

    «Я розумію свою особисту відповідальність за виконання покладених на Службу зовнішньої розвідки завдань», – зазначив він.

    Валерій Кондратюк наголосив, що пріоритетами в його діяльності на посаді голови СЗР є зміцнення агентурного апарату, покращення роботи інформаційно-аналітичних підрозділів, розвиток кібер- та технічної розвідки, вдосконалення матеріально-технічної бази, соціальний захист працівників служби та членів їхніх сімей.

    Вказується, що на церемонії були присутні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

    Відзначимо, у вересні 2019 року Зеленський звільнив Кондратюка з посади заступника глави Адміністрації президента. Його призначив ще п'ятий президент Петро Порошенко.

    Кондратюк працював на дипломатичних посадах, був військовим аташе України в США, керував Управлінням центрального апарату СБУ.

    У період з 2014 по липень 2016 року був начальником департаменту контррозвідки СБУ, з серпня 2016 по жовтень 2017 року очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони.

    розвідка СБУ РНБО Володимир Зеленський Валерій Кондратюк президент
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