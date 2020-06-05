Секретар РНБО назвав Росію «штучним утворенням, яке рано чи пізно розвалиться»



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Секретар РНБО Олексій Данілов

Данілов заявив, що Росію «свого часу було зібрано під кулеметами»

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Російська Федерація все життя займатиметься з'ясуванням стосунків зі своїми країнами-сусідами, однак сама рано чи пізно розвалиться.

Таку думку він озвучив в ефірі «24 каналу».

«Це штучне утворення, яке свого часу було зібрано так само під кулеметами. Ніхто там за власної волі туди не заходив, це збірна територія, яка рано чи пізно розвалиться... Ми маємо так само розуміти, що це не станеться так швидко, як би нам цього хотілось, але те, що це буде за нашого життя – це 100%», – переконаний секретар РНБО.

За його словами, Росія все життя мала зовнішнього ворога. Спершу це були США, НАТО, Грузія, а зараз Україна.

«Путін – це людина, яка, скажімо так, може приймати ті чи інші рішення в Росії одноосібно. Звичайно, в нас є певні зобов'язання, є певне розуміння, але в мене є розуміння, що крім Володимира Путіна розмови по цих питаннях ми ні з ким так фундаментально не можемо вести», – додав Данілов.

До слова, у РНБО побоюються «біологічних воєн і протистоянь в космосі».