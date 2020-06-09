Скандальний соратник Зеленського Сивохо розкритикував нові призначення у Контактну групу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Сивохо

На думку колишнього радника секретаря РНБО, наразі ТКГ – «це просто красиві три букви»

Звільнений з посади радника секретаря РНБО Сергій Сивохо відреагував на призначення у Тристоронню контактну групу щодо Донбасу двох журналістів – Сергія Гармаша та Дениса Казанського. На думку колишнього гумориста та соратника Зеленського, це рішення Банкової – «все далі від миру».

«Знову незрозумілі рухи тіла, і занадто зрозумілі люди в ТКГ. Схоже, ніхто не збирається домовлятися. Ми все більше забивати в глухий і темний куток. Звідти нас точно ніхто не почує. А ТКГ - це просто красиві три букви», - написав колишній радних секретаря РНБО.

Сьогодні Офіс Зеленського назвав імена чотирьох нових представників в Контактній групі. Із них двоє - журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш.

Нагадаємо, 9 травня Сивохо стверджував, що його команда поклала квіти на честь Дня Перемоги в окупованому Донецьку.

Наприкінці березня позаштатний радник секретаря РНБО Сергій Сивохо підтвердив інформацію про своє звільнення з РНБО.

Раніше частина народних депутатів з фракції «Слуга народу» звернулася до секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, щоб той звільнив свого радника Сергія Сивохо через те, що Сивохо під час презентації Національної платформи примирення і єдності назвав війну на Донбасі внутрішнім конфліктом.

Як повідомлялося, 12 березня під час презентації Національної платформи примирення і єдності представники організації «Національний корпус» почали суперечку із радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо, а згодом вдарили його у спину, Сивохо впав на підлогу.

Поліція відкрила кримінальне провадження.