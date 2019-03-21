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    Вибори на Донбасі: чого від них можна чекати

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    У Щасті на Луганщині вперше за 9 років, відбудуться вибори - Вибори на Донбасі: чого від них можна чекати
    У Щасті на Луганщині вперше за 9 років, відбудуться вибори

    Як сусідство з непідконтрольною територією може вплинути на результат?

    Передвиборна аномалія на лінії фронту. Місто Щастя, що недалеко від окупованого Луганська, несподівано перетворилося на центр територіального виборчого округу – всього на 6 дільниць.

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    Тут, вперше за 9 років, відбудуться вибори. Але чи пройдуть вони без порушень? І як сусідство з непідконтрольною територією може вплинути на результат?

    Джерело: Радіо Свобода

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