«Долар обвалиться, Приватбанк повернуть Коломойському». У Києві поширюється газета про перші 30 днів президента Зеленського



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Замовником газети «The! День» значиться ще один кандидат у президенти Сергій Каплін

На вулицях столиці сьогодні зранку молоді люди розповсюджували газету «The! День». Вона критикує кандидата у президенти Володимира Зеленського, який на сьогодні, згідно з результатами соцопитувань, є лідером виборчих перегонів.

Газета розписує, як непривабливо виглядатиме життя при Зеленському. Ось одна з цитат зі статті «Все це було б смішно, якби не було так сумно»: «…Зеленський ніякий не «слуга народу», а слуга одного пана. Він перебуває в у служінні і повній залежності від одіозного олігарха Ігоря Коломойського, який розікрав мільярди активів «Приватбанку». Саме Коломойський фінансував «Квартал 95» і кампанію ЗЕ. Борги доведеться віддавати, а Коломойський завжди стягує їх з гігантськими відсотками».

У статті «The! День» також зазначається, що результатом безвідповідального голосування «по приколу» стане трагедія для України.

Зазначимо, що замовником газети у «The! День» тиражем у 100 тисяч, якщо вірити вихідним даним, є кандидат у президенти Сергій Каплін.

Каплін - народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, представник Федерації профспілок України у Верховній Раді, лідер Соціал-демократичної партії.

В політиці Сергій Каплін встиг попрацювати з «Ударом Віталія Кличка» та Блоком Петра Порошенка. У 2015 році Каплін очолив «Партію простих людей». Восени 2016 року перейменував «Партію простих людей» на Соціал-демократичну партію.

У 2018 році журналісти «Корупції.Інфо» почали говорити про джерела фінансування Капліна та його політичної діяльності. Підозри впали на олігарха Сергія Льовочкіна, Сергія Курченка з оточення екс-президента Віктора Януковича. Також журналісти заявили про фінансування від нелегального грального бізнесу.

8 січня Центрвиборчком зареєстрував Капліна кандидатом на виборах президента України.

Раніше «Главком» аналізував передвиборчу програму кандидата Зеленського. Про неї можна прочитати тут: Чи знають виборці Зеленського, що…

Як повідомлялося, український шоумен і керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський 25 січня подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України 25 січня – якраз у свій день народження.

Нагадаємо, кандидат у президенти від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський 30 січня вніс до своєї електронної декларації за 2017 рік правки.

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