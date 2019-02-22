Доба на Донбасі: поранені троє військових

За даними розвідки, 21 лютого трьох окупантів знищено та чотирьох поранено

21 лютого російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано чотири рази.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти чотири рази обстріляли позиції наших захисників:

двічі – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї, у подальшому – з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Водяне;

з мінометів калібру 82 мм – біля населеного пункту Піски;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Павлопіль.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник тричі обстріляв українських захисників поблизу населеного пункту Кримське:

з протитанкового ракетного комплексу, мінометів калібру 82 мм та мінометів 120-го калібру.

Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

На кожен ворожий обстріл підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 21 лютого трьох окупантів знищено та чотирьох поранено.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв наші позиції у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» із мінометів калібру 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Катеринівка.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.