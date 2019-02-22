Угорський уряд назвав освітній закон в Україні «напівфашистським»



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Будапешт продовжує наполягати на внесенні змін у закон про освіту

Офіційний Будапешт вважає «напівфашистським» український закон про освіту і продовжує наполягати на внесенні змін.

Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, повідомляє прес-служба угорського уряду.

«Україна в даний час має уряд, який топче права меншин, який прийняв «напівфашистський» закон про освіту», - сказав Гуйяш, зазначивши, що Угорщина продовжує наполягати на внесенні змін в законодавство.

Відповідаючи на питання щодо президентських виборів в Україні, Гуйяш зауважив, що «щиро сподівається, що Угорщина зможе достукатися до нової адміністрації, оскільки вони не змогли спілкуватися з нинішньою».

Як відомо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Раніше повідомлялося, що уряд Угорщини почав кампанію, націлену на президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера і угорсько-американського бізнесмена Джорджа Сороса.

Речник Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що кампанія Угорщини - це приклад дезінформації.

У свою чергу президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зазначив, що партія угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» повинна залишити лави Європейської народної партії.

Джерело: Європейська правда