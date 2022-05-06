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    Водій трамвая у шоці. Російські дорожники залили рельси асфальтом (відео)

    Розумом Росію не зрозуміти - Водій трамвая у шоці. Російські дорожники залили рельси асфальтом (відео)
    Розумом Росію не зрозуміти
    скріншот з відео

    Люди подумали, що дорогу зробили до параду 9 травня

    Дорожники у Ростові закатали в асфальт рейки на центральній площі міста.

    В соцмережах одразу виклали відео, як виходить водійка трамваю та намагається зрозуміти, що їй робити.

    Спочатку жителі припустили, що трамваїв вирішили позбутися через майбутній парад. Але у мерії заявили, що це нова технологія дорожніх робіт.

    Зрештою покриття прибрали і трамваї поїхали.

    Увага! Ненормативна лексика!

    Нагадаємо, бабуся з російських соцмереж, яка вийшла до «українських карателів» з червоним прапором, проживає під Харковом. Поки в Росії ставили бабусі пам'ятники, її саму та її чоловіка мало не вбила російська армія. Окупанти знищили будинок, українські військові допомогли їй евакуюватись.

    Теги: росія окупанти дороги водій #stoprussia
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    Водій трамвая у шоці. Російські дорожники залили рельси асфальтом (відео)