Водій трамвая у шоці. Російські дорожники залили рельси асфальтом (відео)

Люди подумали, що дорогу зробили до параду 9 травня

Дорожники у Ростові закатали в асфальт рейки на центральній площі міста.

В соцмережах одразу виклали відео, як виходить водійка трамваю та намагається зрозуміти, що їй робити.

Спочатку жителі припустили, що трамваїв вирішили позбутися через майбутній парад. Але у мерії заявили, що це нова технологія дорожніх робіт.

Зрештою покриття прибрали і трамваї поїхали.

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Нагадаємо, бабуся з російських соцмереж, яка вийшла до «українських карателів» з червоним прапором, проживає під Харковом. Поки в Росії ставили бабусі пам'ятники, її саму та її чоловіка мало не вбила російська армія. Окупанти знищили будинок, українські військові допомогли їй евакуюватись.