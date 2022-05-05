Будинок знищили росіяни. Що відомо про бабусю з прапором СРСР (відео)

Бабуся з червоним прапором стала «героїнею» у Росії, однак самі росіяни знищили її житло, а українські військові врятували жінку

Жінці у Росії ставлять пам'ятники, а її саму разом з чоловіком мало не вбили рашисти

Бабуся з російських соцмереж, яка вийшла до «українських карателів» з червоним прапором, проживає під Харковом. Поки в Росії ставили бабусі пам'ятники, її саму та її чоловіка мало не вбила російська армія. Окупанти знищили будинок, українські військові допомогли їй евакуюватись. Про це повідомив блогер та військовий ЗСУ Віктор Трегубов.

«З місяць тому російськими соцсіточками розлетілося відео, на якому бабуся вийшла до «українських карателів» з червоним прапором. А вони їй дали гуманітарку і безсердечно по тому прапору потопталися», – розповів він.

Жінці у Росії ставлять пам'ятники, а її саму разом з чоловіком мало не вбили рашисти

У Росії із цієї бабусі зробили символ. З'явилися мурали із зображенням бабусі. З'явилися люди, посаджені на осквернення муралів із зображенням бабусі.

«З'явилися пам'ятники бабусі. Було знесено пам'ятники бабусі, бо люди на них дерлися. Сьогодні вранці жахливий пам'ятник бабці поставили в окупованій частині Маріуполя! І знаєте, що? Ми знайшли цю бабусю. Точніше, я знайшов солдата, який був на тому відео, а Дмитро Галко до них з'їздив. І знаєте, що? Як завжди, правди в російській міфології менше, ніж м'яса в російській ковбасі.

Бабуся існує. Її звуть Ганна Іванівна. З солдатом з відео в них встановилися дружні стосунки, бо він ще місяць тягав їм гуманітарку. А потім допоміг евакуюватися, бо їхній будинок розколошматила російська міна», – написав Трегубов.

У розмові з журналістом бабуся кляне, на чому світ стоїть, і Росію, і свою популярність, яка коштувала їй будинка, в якому вона життя прожила.

«А українці про бабусю продовжують дбати. Бо бабуся хоч і заплуталася, та наша. Та й зорієнтувалася вже – Росія зробила для цього все, що могла», – зазначає Трегубов.

Пам'ятник з'явився біля кінотеатру Перемога у Бєлгороді

До слова, 3 травня у російському Бєлгороді встановили пам'ятник «українській бабусі з радянським прапором», але вже 4 травня його прибрали, мерія заявила, що шукає для «скульптури» нове місце.