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    Думки вголос

    Кирило вчергове принизив духовенство УПЦ МП

    Оточення митрополита Онуфрія обурене через зраду з боку Гундяєва - Кирило вчергове принизив духовенство УПЦ МП

    Оточення митрополита Онуфрія обурене через зраду з боку Гундяєва

    фото з відкритих джерел

    Не марнуйте час і життя на пусту й огидну справу служіння Москві

    Прочитав допис здавалося би донедавна цілком лояльного МП священика, досить відомого.

    Який переповідає, що Кирил і росіяни свідомо відкинули спроби духовенства від Київської Лаври допомогти звільнити хоча б когось з оточеної «Азовсталі». Що священиків росіяни завезли в якийсь фільтраційний табір, там днями вели безплідні розмови і зрештою відправили назад. А в цей же час, коли зовсім іншими каналами все ж таки відбулася домовленість про вивезення цивільних із Маріуполя, – Кирил Гундяєв терміново дає завдання митрополиту МП в Горлівці їхати їх «втішати». Про що трублять на Москві, зовсім не згадуючи ані митрополита Онуфрія, ані місію з Лаври.

    І в тому дописі зазначається, що оточення митрополита Онуфрія сприйняло це як зраду і образу з боку Гундяєва.

    Вся ця історія вкотре доводить просту тезу, яку намагаюся розкрити прихильникам МП і Росії: російська імперія у всіх своїх реінкарнаціях (від князівства й донині) ніколи не цінувала службу собі! Ніколи! Британська – цінувала. Римська – цінувала. Московія – ніколи.

    У будь-який момент, коли хтось нагорі вважатиме, що так їм буде вигідно – вас розтопчуть, змішають з багном, звинуватять у всіх гріхах, зрадять, проклянуть.

    Ніякі попередні заслуги, відданість душею й тілом, праця і жертви на службі Росії ніколи не будуть взяті до уваги – на догоду моменту все це не лише буде забуте, а ще й перекручене й поставлене слугам в провину.

    Тому не марнуйте час і життя на пусту й огидну справу служіння Москві, йдіть від неї геть – бо раніше чи пізніше зрозумієте на власному досвіді, що теза про органічну невдячність російської імперії є точною і правдивою.

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    Джерело: блог Єпископа Євстратія

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    Теги: росія окупанти церква історія війна РПЦ Україна окупація #stoprussia
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    Кирило вчергове принизив духовенство УПЦ МП