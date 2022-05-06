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    Окупанти Придністров’я поширюють брехню про постріли з України

    У невизнаному Придністров'ї продовжують залякувати людей та нагнітати ситуацію - Окупанти Придністров’я поширюють брехню про постріли з України
    У невизнаному Придністров'ї продовжують залякувати людей та нагнітати ситуацію
    фото: unsplash/jacquesbopp

    Ворог продовжує шукати шлях спровокувати збройні сутички в проблемному регіоні

    У невизнаній «Придністровській Молдавській Республіці» намагалися поширити фейк про те, що нібито з боку українського кордону було чутно постріли. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь» у зведенні.

    «В Придністров’ї, що межує із Одещиною, намагалися розігнати інформаційний вкид нібито про постріли, що чутно з боку України», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що ворог продовжує шукати способи спровокувати виникнення збройних сутичок в проблемному регіоні.

    Раніше розвідка Міноборони повідомляло, що, усвідомлюючи відсутність помітних успіхів у війні проти України та ефективність дій українських підрозділів, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я.

    До слова, Молдова запровадила нові правила перетину кордону для біженців із України.

    Додамо, що Міноборони Молдови не бачить загроз з боку Росії. Тим часом росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї. З'явились нові дані розвідки.

    Як раніше повідомлялося. ворог готує диверсії, щоб втягнути Придністров'я у війну. Також за повідомленні Генерального штабу Збройних сил України, у Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишається складною.

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    Теги: розвідка росія окупанти Міноборони Молдова війна обстріл Україна Придністров'я окупація #stoprussia
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    Окупанти Придністров’я поширюють брехню про постріли з України