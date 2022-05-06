Окупанти Придністров’я поширюють брехню про постріли з України

Ворог продовжує шукати шлях спровокувати збройні сутички в проблемному регіоні

У невизнаній «Придністровській Молдавській Республіці» намагалися поширити фейк про те, що нібито з боку українського кордону було чутно постріли. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь» у зведенні.

«В Придністров’ї, що межує із Одещиною, намагалися розігнати інформаційний вкид нібито про постріли, що чутно з боку України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог продовжує шукати способи спровокувати виникнення збройних сутичок в проблемному регіоні.

Раніше розвідка Міноборони повідомляло, що, усвідомлюючи відсутність помітних успіхів у війні проти України та ефективність дій українських підрозділів, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я.

До слова, Молдова запровадила нові правила перетину кордону для біженців із України.

Додамо, що Міноборони Молдови не бачить загроз з боку Росії. Тим часом росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї. З'явились нові дані розвідки.

Як раніше повідомлялося. ворог готує диверсії, щоб втягнути Придністров'я у війну. Також за повідомленні Генерального штабу Збройних сил України, у Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишається складною.